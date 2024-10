La Balade du Goût Paris Paris

La Balade du Goût Paris, samedi 12 octobre 2024.

86 fermes et artisans vous ouvrent leur portes le weekend du 15 et 16 octobre 2022 ! Profitez des visites guidées et des dégustations au plus près des agriculteurs de Paris Region.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12

fin : 2024-10-13

19, Rue d’Anjou

Paris 75008 Paris Île-de-France

