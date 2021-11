Saint-Clément-de-Rivière Saint-Clément-de-Rivière 34980, Saint-Clément-de-Rivière LA BALADE DES SAVEURS – SALON DE LA GASTRONOMIE DES FETES DE NOEL ET DES PLAISIRS GOURMANDS Saint-Clément-de-Rivière Saint-Clément-de-Rivière Catégories d’évènement: 34980

Saint-Clément-de-Rivière

LA BALADE DES SAVEURS – SALON DE LA GASTRONOMIE DES FETES DE NOEL ET DES PLAISIRS GOURMANDS Saint-Clément-de-Rivière, 4 décembre 2021, Saint-Clément-de-Rivière. LA BALADE DES SAVEURS – SALON DE LA GASTRONOMIE DES FETES DE NOEL ET DES PLAISIRS GOURMANDS Saint-Clément-de-Rivière

2021-12-04 – 2021-12-04

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Saint-Clément-de-Rivière La balade des saveurs – Salon de la Gastronomie des fêtes de Noël et des plaisirs gourmands

Samedi 04 décembre de 10h à 17h

Salle F. Bazille (Boulevard des sources) De dégustation en dégustation, à l’intérieur ou aux abords de la salle Frédéric Bazille, vous vous régalerez de spécialités salées (cuisine du monde et du terroir) et de plaisirs gourmands avec tout un éventail de douceurs sucrées…

Les producteurs de bières, de vins et de champagnes vous permettront de compléter vos commandes et achats pour les fêtes de fin d’année. La balade des saveurs – Salon de la Gastronomie des fêtes de Noël et des plaisirs gourmands

Saint-Clément-de-Rivière

