La balade des pouces verts Moulin Pinard Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

La balade des pouces verts Moulin Pinard, 14 mai 2022, Limoges. La balade des pouces verts

Moulin Pinard, le samedi 14 mai à 15:00

À l’occasion de la prochaine Balade des pouces verts, le public pourra participer, samedi 14 mai à 15h, à une visite du parc du Moulin-Pinard sur les plantes dites de terre de bruyère.Inscription obligatoire avant le 12 mai par mail à [reservation.espacesverts@limoges.fr](mailtpo:reservation.espacesverts@limoges.fr) (le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription). Chaque mois, la Ville de Limoges organise une animation gratuite autour de la nature, proposée par la direction des espaces verts, de l’environnement et de la biodiversité Moulin Pinard allée du moulin Pinard limoges Limoges Uzurat Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Moulin Pinard Adresse allée du moulin Pinard limoges Ville Limoges lieuville Moulin Pinard Limoges Departement Haute-Vienne

Moulin Pinard Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

La balade des pouces verts Moulin Pinard 2022-05-14 was last modified: by La balade des pouces verts Moulin Pinard Moulin Pinard 14 mai 2022 Limoges Moulin Pinard Limoges

Limoges Haute-Vienne