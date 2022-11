La balade des lutins Malestroit Malestroit Catégories d’évènement: Malestroit

Morbihan Malestroit Les lutins du Père Noël arrivent à Malestroit ! Une petite bande de lutins malins qui mèneront petits et grands enfants à travers les ruelles de Malestroit pour une découverte joyeuse et animée de la ville. Une déambulation remplie de petits défis qui se clôturera par une récompense gourmande offerte par le père noël en personne ! +33 2 99 08 21 75 https://lagacilly-malestroit-monteneuf-tourisme.com/ Office de tourisme 6 Pl. du Bouffay Malestroit

