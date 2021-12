La Balade des Lavoirs Saint-Julien-de-Jonzy, 22 mai 2022, Saint-Julien-de-Jonzy.

La Balade des Lavoirs Saint-Julien-de-Jonzy

2022-05-22 – 2022-02-15

Saint-Julien-de-Jonzy Saône-et-Loire Saint-Julien-de-Jonzy

6- 11-15-18 km. Balade champêtre de lavoir en lavoir au milieu des pâturages et forêts du village. Aux ravitaillements, boissons et confitures maison, beignets de fleurs d’acacias et autres plantes de saison, lard cuit au feu de bois, soupe d’orties à l’arrivée.

g.f.larue@orange.fr +33 3 85 84 10 92

Saint-Julien-de-Jonzy

