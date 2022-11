La Balade des Lavoirs Saint-Julien-de-Jonzy Saint-Julien-de-Jonzy Catégories d’évènement: Saint-Julien-de-Jonzy

2023-05-21 08:00:00 – 2023-05-21 14:00:00 Saint-Julien-de-Jonzy

Sane-et-Loire Saint-Julien-de-Jonzy 5-11-16-19 km. Balade de découverte du village, allant de lavoir en lavoir, par des circuits vallonnés au milieu des pâtures et des forêts. Produits locaux aux ravitaillements. g.f.larue@orange.fr +33 3 85 84 10 92 Saint-Julien-de-Jonzy

