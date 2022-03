La Balade des Gourmets Cassis Cassis Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cassis

La Balade des Gourmets Cassis, 8 avril 2022, Cassis. La Balade des Gourmets Quai Des Moulins Oustau Calendal Cassis

2022-04-08 10:00:00 – 2022-04-08 11:30:00 Quai Des Moulins Oustau Calendal

Venez à la rencontre de la Provence avec cette visite de 1h30, et profitez des arrêts dégustations pour redécouvrir le Sud. La Provence est une terre gourmande : Les couleurs, les senteurs, les saveurs y sont réunies et offrent un patrimoine culinaire unique. L’Office de Tourisme vous invite à découvrir ce patrimoine grâce à une visite ponctuée de dégustations. Au cours de cette visite vous traverserez le marché de Cassis. Vous y trouverez les accents, les couleurs, les odeurs, et les goûts de la Provence.

Cette diversité que chantait Gilbert Bécaud, la Provence la doit en parti à ses ports. Ils sont les portes d’entrée pour les nouveaux produits venant des 4 coins du monde. Associés aux habitudes alimentaires locales ils sont devenus maintenant une part de l’identité du Sud.

Cette diversité vient aussi de la terre, parfois difficile, dont les Provençaux ont su reconnaître les richesses : thym, romarin, basilic, tomate, melon, aubergine, figues, miel, raisins, olives …

Venez à la rencontre de la Provence avec cette visite de 1h30, et profitez des arrêts dégustations pour redécouvrir le Sud. Quai Des Moulins Oustau Calendal Cassis

