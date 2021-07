La balade des gens heureux Besançon, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Besançon.

La balade des gens heureux 2021-07-14 – 2021-07-14 Place de la Révolution 17 rue Claude Pouillet

Besançon Doubs

Et si nous laissions toute la place à notre âme d’enfant le temps d’une balade ?

Un temps pour l’insouciance, la légèreté, l’émerveillement, les rires et les silences… Un temps pour s’exprimer et exprimer qui l’on est, oser en toute confiance…

Cette déambulation guidée de 2 heures au fil de l’eau et à la fraîche, viendra stimuler vos cinq sens, stimuler votre créativité, titiller votre joie de vivre.

Nous flânerons ensemble en nature et le long du Doubs dans une balade joyeuse et facile ponctuée de découvertes insolites et d’expériences sensorielles. Et qui sait les trésors que vous allez découvrir ?…

Pour célébrer nos joies partagés, nous irons boire un coup à la guinguette (inclus dans le tarif) !

Et si nous laissions toute la place à notre âme d’enfant le temps d’une balade ?

Un temps pour l’insouciance, la légèreté, l’émerveillement, les rires et les silences… Un temps pour s’exprimer et exprimer qui l’on est, oser en toute confiance…

Cette déambulation guidée de 2 heures au fil de l’eau et à la fraîche, viendra stimuler vos cinq sens, stimuler votre créativité, titiller votre joie de vivre.

Nous flânerons ensemble en nature et le long du Doubs dans une balade joyeuse et facile ponctuée de découvertes insolites et d’expériences sensorielles. Et qui sait les trésors que vous allez découvrir ?…

Pour célébrer nos joies partagés, nous irons boire un coup à la guinguette (inclus dans le tarif) !

dernière mise à jour : 2021-07-02 par