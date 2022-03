La balade des gens curieux Mios Mios Catégories d’évènement: Gironde

Mios Gironde 4 4 EUR A travers un chemin qui fera appel aux sens, ponctué de va et vient dans l’imaginaire, à la rencontre du vivant ; au détour de grandes étendues sauvages qui feront du bien aux yeux, on joue avec les paysages au travers de quelques coups de crayons.

A faire en famille.

+33 5 57 70 67 56

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon Mairie de Mios

