La balade des générations Ehpad La Madeleine, 31 août 2021-31 août 2021, Nantes. 2021-08-31

Horaire : 11:00

Gratuit : oui Sur inscription au 02 40 99 29 29 + 60 ans Du 30 août au 10 septembre se tiendra l’événement « La balade des générations ».Au programme : une balade en triporteur dédiée aux séniors pour prendre l’air et redécouvrir en 1h30 les lieux emblématiques de Nantes, en répondant à des énigmes.Gratuit, sur inscription au 02 40 99 29 29 Ehpad La Madeleine 1 Rue des Récollets Île de Nantes Nantes

