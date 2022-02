La balade des cinq sens Parc arboretum de Saint-Setiers Saint-Setiers Catégories d’évènement: Corrèze

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

“la balade des cinq sens” ————————- Le parc arboretum de Saint-Setiers réouvre ses portes en 2022. Pour le découvrir dans toute sa diversité, rien de mieux que de participer à “la balade des cinq sens”. Vous pourrez **_voir_** et **_toucher_** les arbres dont certains sont multi centenaires, _**entendre**_ le chant des oiseaux, _**sentir**_ les fleurs, _**goûter**_ des fruits. Les massifs de rhododendrons, emblématiques du parc, seront couverts de fleurs rouges, mauves ou blanches, le seringa embaumera l’athmosphère, les écorces ou les feuilles de certains arbres vous surprendront. Vous pourrez déceler les ingénieuses stratégies de certains arbres qui utilisent au mieux le terrain, l’eau, l’ombre, la lumière pour leur développement. À la fin du parcours vous pourrez visiter l’exposition “Nos amis les arbres”. Guy Guenroc, engagé dans une ONG de lutte contre la déforestation au Guatemala a réalisé “la marche pour les arbres” et écrit un livre du même nom. À l’occasion de la manifestation, il échangera avec les visiteurs sur le thème du réchauffement climatique.

L’entrée du parc est gratuite en visite libre. Il est possible de déposer une participation libre dans la salle d’exposition. La “balade des cinq sens” est payante : 3€ par adulte, gratuit -18 ans.

Visite guidée “La balade des cinq sens” qui se termine par la visite de l’exposition “Nos amis les arbres”. Parc arboretum de Saint-Setiers Saint-Setiers, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine Saint-Setiers Corrèze

2022-06-03 to 2022-06-05, 10:00-12:00

