Drôme Saint-Paul-lès-Romans Drôme La balade des Barragn’s est une randonnée automobile touristique qui rassemble des passionnés de belles autos. labaladedesbarragns@gmail.com +33 6 64 09 99 65 https://www.barragns.fr/ Saint-Paul-lès-Romans

