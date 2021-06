La balade des 400 marches Plourivo, 26 juin 2021-26 juin 2021, Plourivo.

La balade des 400 marches 2021-06-26 – 2021-06-26 Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez

Plourivo 22860 Plourivo

Partez à la découverte d’une des plus belles côtes du littoral français entre mer, landes et forêt. Que vous soyez plutôt faune, histoire, flore, paysage, géologie… il y en aura pour tous les goûts ! Alors, prêt pour cette aventure au cœur de la nature ? Boucle d’environ 2h30, 8 Km . Chaussures de marches et équipement adapté conseillés. Jauge limitée, réservation obligatoire, le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

+33 2 96 55 96 79

