La balade de Yannick La Chapelle-de-Brain La Chapelle-de-Brain Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

LA CHAPELLE DE BRAIN

La balade de Yannick La Chapelle-de-Brain, 30 avril 2022, La Chapelle-de-Brain. La balade de Yannick Parking des marais de Gannedel Lieu-dit Gannedel La Chapelle-de-Brain

2022-04-30 13:55:00 – 2022-04-30 16:55:00 Parking des marais de Gannedel Lieu-dit Gannedel

La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine La Chapelle-de-Brain L’association “Les Rives de Gannedel” vous entraine dans les pas de Yannick. Herboriste, il vous expliquera les vertus des plantes médicinales aux abords du marais de Gannedel : salicaire, saule, frêne, plantain… Bourgeons, feuilles ou racines… À vos notes. lesrives.35660@gmail.com L’association “Les Rives de Gannedel” vous entraine dans les pas de Yannick. Herboriste, il vous expliquera les vertus des plantes médicinales aux abords du marais de Gannedel : salicaire, saule, frêne, plantain… Bourgeons, feuilles ou racines… À vos notes. Parking des marais de Gannedel Lieu-dit Gannedel La Chapelle-de-Brain

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, LA CHAPELLE DE BRAIN Autres Lieu La Chapelle-de-Brain Adresse Parking des marais de Gannedel Lieu-dit Gannedel Ville La Chapelle-de-Brain lieuville Parking des marais de Gannedel Lieu-dit Gannedel La Chapelle-de-Brain Departement Ille-et-Vilaine

La Chapelle-de-Brain La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-de-brain/

La balade de Yannick La Chapelle-de-Brain 2022-04-30 was last modified: by La balade de Yannick La Chapelle-de-Brain La Chapelle-de-Brain 30 avril 2022 ille-et-vilaine La Chapelle-de-Brain

La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine