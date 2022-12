La Balade de Noël La Nouaille La Nouaille La NouailleLa Nouaille Catégories d’évènement: Creuse

La Nouaille La Nouaille

La Balade de Noël La Nouaille La Nouaille, 21 décembre 2022, La NouailleLa Nouaille . La Balade de Noël La Nouaille Creuse La Nouaille

2022-12-21 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-21 La Nouaille

Creuse La Nouaille Creuse La Nouaille Le 21 décembre 2022 à 15h00 sous la halle, Place de la Mairie, à La Nouaille.

Merci de prévenir de votre participation au 06 37 91 29 16 ou par mail : randonouaille@hebfree.org Balade conviviale d’une heure en ce temps de Noël, organisée par l’association Randonnades, ouverte aux grands et aux petits.

Suivi d’une buvette payante proposée aux participants : vin chaud, chocolat, soda, friandises…

Présence de Père Noël à 17 heures à la salle des fêtes. La Nouaille La Nouaille

dernière mise à jour : 2022-12-10 par

Détails Catégories d’évènement: Creuse, La Nouaille La Nouaille Autres Lieu La Nouaille La Nouaille Adresse La Nouaille Creuse La Nouaille Ville La NouailleLa Nouaille lieuville La Nouaille La Nouaille Departement Creuse

La Nouaille La Nouaille La NouailleLa Nouaille Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-nouaillela-nouaille/

La Balade de Noël La Nouaille La Nouaille 2022-12-21 was last modified: by La Balade de Noël La Nouaille La Nouaille La Nouaille La Nouaille 21 décembre 2022 Creuse La Nouaille La Nouaille Creuse

La NouailleLa Nouaille Creuse