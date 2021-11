La Balade de l’OCTAV… Salle des Fêtes, 20 novembre 2021, Lacassagne.

La Balade de l’OCTAV…

Salle des Fêtes, le samedi 20 novembre à 20:00

C’est avec un immense bonheur que nous vous invitons à clôturer “La Balade de l’Octav” édition 2021 ! Une édition bizarre… peut-être légère en date, mais tellement belle et particulière ! On vous a retrouvé, pas longtemps, pas assez souvent… mais intensément ! Alors pour finir en beauté, on vous réserve un plateau de choix avec Une Touche D’Optimisme et les copains de Fretswing ! Rendez-vous pris avec l’association Les 4 Saisons et la Commune de Lacassagne ?? Mairie de Lacassagne. A vite ! > 2 concerts gratuits. > A partir de 19h30 > Buvette et restauration sur place > Pass sanitaire obligatoire

Entrée gratuite – Pass sanitaire obligatoire.

Dernière balade 2021 pour L’Octav : direction Lacassagne !!!

Salle des Fêtes 65140 Lacassagne Lacassagne Hautes-Pyrénées



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:00:00 2021-11-20T23:30:00