Le Kiosque, le samedi 11 septembre à 19:00

L’OCTAV reprend la route en septembre, et se pose à Lahitte-Toupière ! Samedi 11 Septembre, “La balade de l’Octav” est accueillie par l’Association “En face du Kiosque” et la municipalité de Lahitte-Toupière ! Coté musique : rien que du bonheur, puisque nous aurons le plaisir de retrouver nos copains Oubéret et The Fo’s Celtic !!!! Infos au 05 62 33 74 00 Attention : Pass Sanitaire obligatoire.

Entrée libre – Pass sanitaire obligatoire

2021-09-11T19:00:00 2021-09-11T23:30:00

