La balade de la petite enfance “Promenons-nous dans les arts” Mérignac, 19 novembre 2021, Mérignac.

du vendredi 19 novembre au dimanche 28 novembre à Mérignac

### Vendredi 19 novembre **EXPOSITION • De 16h00 à 18h00** Sculptures sonores interactives – Compagnie Philémoi. _Public familial – Entrée libre._ _Maison de la Petite Enfance Simone Veil – Avenue du Président René-Coty._ ### Lundi 22 novembre **DÉAMBULATION • De 17h30 à 19h00** Déambulation théâtralisée – Conservatoire municipal. Création mêlant musique et voix par les professeurs et élèves du conservatoire. Sous forme de conte, un parcours à la rencontre de personnages cachés dans les bois. _Public familial – Réservation au 05 56 12 19 40_ _Parc du Château – Rendez-vous 2 Avenue du Président René-Coty._ ### Mardi 23 novembre **CONFÉRENCE • 19h00** Conférence « Un éveil au dehors et au naturel » animée par Jérémy Darracq, animateur et formateur à l’environnement – Association Cheminement. Réservation par mail [maison.petite.enfance@merignac.com](mailto:maison.petite.enfance@merignac.com) ou directement sur place à la Maison de la Petite Enfance Simone Veil. Maison des Associations- 55, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny. ### Mercredi 24 novembre **VISITE • de 10h00 à 16h00** Portes ouvertes de la ferme pédagogique. Tout public – Entrée libre. Ferme pédagogique – 31, avenue de Bellevue. **LECTURE • de 10h30** Lecture en musique – Eïleen. Chant, violoncelle et n’goni. En partenariat avec le Krakatoa. Public familial – Réservation au 05 57 00 02 20 Médiathèque du Burck – 21, avenue Robert Schumann. **EXPOSITION • De 17h00 à 18h00** Sculptures sonores interactives – Compagnie Philémoi. Public familial – Entrée libre. Maison de la Petite Enfance Simone Veil – Avenue du Président René-Coty. **CONFÉRENCE • 19h00** Durée : 1h – Réservé aux professionnels de la Petite enfance Conférence « L’éveil artistique et culturel du tout-petit » _Mercredi 24 novembre 19h – Médiathèque Michel Sainte-Marie, Auditorium- Place Charles-de-Gaulle – Mérignac_ En partenariat avec l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde et le soutien de l’Institut de la Parentalité Intervenants : Mathias Sanchez – Musicien, éducateur de jeunes enfants, formateur Lili Dieu – Médiatrice culturelle, responsable du pôle jeune public et création, association Transrock/Krakatoa **A quoi est sensible le tout-petit ?** **Qu’apporte l’éveil artistique au jeune enfant ?** **Comment accompagner le tout-petit dans sa découverte artistique et culturelle ?** **Quelle est la place des artistes et des professionnels de la Petite enfance dans cette aventure partagée ?** Mathias Sanchez et Lili Dieu éclaireront ces questionnements de leurs expertises et par leurs expériences vécues au sein de nombreuses structures d’accueil de jeunes enfants ou d’équipements culturels. _Renseignements et Inscriptions : Direction de la Petite enfance_ [_[petite.enfance@merignac.com](petite.enfance@merignac.com)_](petite.enfance@merignac.com) _ou 05 56 55 66 43_ ### Jeudi 25 novembre **DÉAMBULATION • Départ 17h30** « Balade lumineuse et musicale » – Milos & The Bongos. Accompagnés d’une section de cordes, de percussions et de leur voix…les artistes de Milos & the Bongos nous emportent dans leur univers chatoyantet humaniste. En partenariat avec le Krakatoa. Rendez-vous à la Médiathèque du Burck – 21, avenue Robert Schumann. Vendredi 26 novembre **MUSIQUE • 18h00** Chorale Gospel « Comptines du monde » – Service d’Accueil Familial La Farandole. Petit marché ambulant sur place. _Place Charles-de-Gaulle._ ### Samedi 27 novembre **ATELIERS** • 10h00 et 11h00 Ateliers parents/enfants sur le thème de la Nature. Animés par Jérémy Darracq pour les 0/3 ans. Sur inscription par mail [maison.petite.enfance@merignac.com](mailto:maison.petite.enfance@merignac.com) ou directement sur place à la Maison de la Petite Enfance Simone Veil. Centre social et culturel Le Puzzle – Rue Jean Giono. • 10h00 et 11h00 Ateliers Land’Art. Par les animateurs de ALSH pour les 3/6 ans. Sur inscription par mail [maison.petite.enfance@merignac.com](mailto:maison.petite.enfance@merignac.com) ou directement sur place à la Maison de la Petite Enfance Simone Veil. CLSH de Capeyron – Rue Jean Giono. **RENCONTRE • 10h00** Café-débat des parents et parcours de motricité des enfants. Sur inscription [maison.petite.enfance@merignac.com](mailto:maison.petite.enfance@merignac.com) ou directement sur place à la Maison de la Petite Enfance Simone Veil. _Maison de la Petite Enfance Simone Veil – Avenue du Président René-Coty_. ### Samedi 27 novembre **SPECTACLE • 10h00 et 11h15** Fragile – Cie Le Clan des songes. Théâtre de marionnette. Etrange voyage que celui de ce petit homme fragile et solitaire avec, comme unique compagnon de route un sac enfermant tout un monde magique. Dès 2 ans – Durée 40 min – [**Je réserve**](https://www.weezevent.com/fragile) _Salle de la Glacière – 56, rue Armand Gayral._ **MUSIQUE • 10h00, 10h45 et 16h00** Bulle musicale du Krakatoa – Eïleen. De 0-3 ans – Réservation au 05 57 00 02 20 _Médiathèque Michel Sainte-Marie – Plateau jeunesse, Place Charles-de-Gaulle._ **SPECTACLE • 16h00** Mano Dino – Cie Friiix Club. Marionnette. Dans un coin de verdure vit un tout petit animal : Mano Dino. Cet animal ressemble à une main. C’est un dinosaure. En miniature. C’est pour cette raisonqu’il s’appelle Mano Dino… À partir de 1 an – Durée 25 min – [**Je réserve**](https://my.weezevent.com/mano-dino) _Salle de la Glacière – 56, rue Armand Gayral._ ### Dimanche 28 novembre **ATELIERS • 10h00 et 11h00** Atelier parents/enfants relaxation bols tibétains autour de l’exposition Peindre avec la lumière de Matthieu Ricard. De 0 à 6 ans – Réservations au 05 56 18 88 62 ou [directiondelaculture@merignac.com](mailto:directiondelaculture@merignac.com) _Vieille Eglise – Rue de la Vieille Église._

