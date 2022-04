La balade de Kaskarot Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

La balade de Kaskarot Ciboure, 20 avril 2022, Ciboure. La balade de Kaskarot Ciboure

2022-04-20 14:00:00 – 2022-04-20 16:30:00

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Ciboure Découverte ludique du quartier de Socoa.

Viens découvrir en t’amusant le patrimoine de notre ville à travers un jeu de piste qui te mènera vers différents lieux symboliques ! Pour cela, tu dois être impérativement accompagné d’un adulte. A l’arrivée, une récompense te sera offerte pour ta participation. A très vite !

Départ et arrivée plage de Socoa, poste des MNS, dernier départ 16h30. De 6 à 10 ans, parcours accessible en poussette.

Sans réservation. Découverte ludique du quartier de Socoa.

Viens découvrir en t’amusant le patrimoine de notre ville à travers un jeu de piste qui te mènera vers différents lieux symboliques ! Pour cela, tu dois être impérativement accompagné d’un adulte. A l’arrivée, une récompense te sera offerte pour ta participation. A très vite !

Départ et arrivée plage de Socoa, poste des MNS, dernier départ 16h30. De 6 à 10 ans, parcours accessible en poussette.

Sans réservation. +33 6 20 38 51 67 Découverte ludique du quartier de Socoa.

Viens découvrir en t’amusant le patrimoine de notre ville à travers un jeu de piste qui te mènera vers différents lieux symboliques ! Pour cela, tu dois être impérativement accompagné d’un adulte. A l’arrivée, une récompense te sera offerte pour ta participation. A très vite !

Départ et arrivée plage de Socoa, poste des MNS, dernier départ 16h30. De 6 à 10 ans, parcours accessible en poussette.

Sans réservation. Mairie

Ciboure

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ciboure Adresse Ville Ciboure lieuville Ciboure Departement Pyrénées-Atlantiques

Ciboure Ciboure Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ciboure/

La balade de Kaskarot Ciboure 2022-04-20 was last modified: by La balade de Kaskarot Ciboure Ciboure 20 avril 2022 Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Ciboure Pyrénées-Atlantiques