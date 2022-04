La balade d’Anton Agon-Coutainville Agon-Coutainville Catégories d’évènement: Agon-Coutainville

Manche

La balade d’Anton Agon-Coutainville, 12 juin 2022, Agon-Coutainville. La balade d’Anton Agon-Coutainville

2022-06-12 12:30:00 12:30:00 – 2022-06-12

Agon-Coutainville Manche Partez à la découverte des parcs à huitres, des moulières et de la pêcherie “La Petite” à bord d’un attelage motorisé tracté.

Durée 1h45.

Se présenter 15 minutes avant l’horaire du départ en bas de la cale du Passous à Agon-Coutainville.

Réservations et billetterie auprès de tous les bureaux de Coutances Tourisme. Partez à la découverte des parcs à huitres, des moulières et de la pêcherie “La Petite” à bord d’un attelage motorisé tracté.

Durée 1h45.

Se présenter 15 minutes avant l’horaire du départ en bas de la cale du Passous à Agon-Coutainville… +33 2 33 19 08 10 https://www.labaladedanton.fr/fr/ Partez à la découverte des parcs à huitres, des moulières et de la pêcherie “La Petite” à bord d’un attelage motorisé tracté.

Durée 1h45.

Se présenter 15 minutes avant l’horaire du départ en bas de la cale du Passous à Agon-Coutainville.

Réservations et billetterie auprès de tous les bureaux de Coutances Tourisme. Agon-Coutainville

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Agon-Coutainville, Manche Autres Lieu Agon-Coutainville Adresse Ville Agon-Coutainville lieuville Agon-Coutainville Departement Manche

Agon-Coutainville Agon-Coutainville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agon-coutainville/

La balade d’Anton Agon-Coutainville 2022-06-12 was last modified: by La balade d’Anton Agon-Coutainville Agon-Coutainville 12 juin 2022 Agon-Coutainville manche

Agon-Coutainville Manche