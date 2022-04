La balade d’Anton

2022-10-28 15:30:00 15:30:00 – 2022-10-28 Partez à la découverte des parcs à huitres, des moulières et de la pêcherie “La Petite” à bord d’un attelage motorisé tracté.

Durée 1h45.

Se présenter 15 minutes avant l'horaire du départ en bas de la cale du Passous à Agon-Coutainville…

