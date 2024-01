La balade croquis Crozant, vendredi 12 avril 2024.

La balade croquis Crozant Creuse

Atelier en extérieur destiné aux adultes et adolescents, avec ou sans expérience. Cette balade n’est pas uniquement un cours de dessin, c’est aussi l’occasion du patrimoine paysager et artistique de la vallée de la Sédelle, en empruntant le sentier des peintres. Quatre à six motifs sont présélectionnés par la médiatrice le long du parcours.

À partir de 10 ans. Tarif 15€

Atelier en extérieur destiné aux adultes et adolescents, avec ou sans expérience. Cette balade n’est pas uniquement un cours de dessin, c’est aussi l’occasion du patrimoine paysager et artistique de la vallée de la Sédelle, en empruntant le sentier des peintres. Quatre à six motifs sont présélectionnés par la médiatrice le long du parcours.

À partir de 10 ans. Tarif 15€ EUR.

Hôtel Lépinat

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine hotel.lepinat@ccpaysdunois.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 14:30:00

fin : 2024-04-12 17:30:00



L’événement La balade croquis Crozant a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Pays Dunois