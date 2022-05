La balade chantée des tout-petits Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier Saint-Riquier Catégories d’évènement: Saint-Riquier

Les tout-petits sont invités à découvrir les jardins de l’abbaye en chantonnant de jolies comptines.

Entrée libre et gratuite

Promenons-nous… dans les jardins, à la recherche d’une souris verte ou d’un petit escargot. Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier Place de l’Eglise 80135 SAINT-RIQUIER Saint-Riquier Somme

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T11:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T11:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T15:30:00;2022-06-05T17:00:00 2022-06-05T17:30:00

