La Balade Carneillaise Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Orne

La Balade Carneillaise Athis-Val de Rouvre, 2 avril 2022, Athis-Val de Rouvre. La Balade Carneillaise RDV à la place de la halle au beurre LA CARNEILLE Athis-Val de Rouvre

2022-04-02 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-02 18:00:00 18:00:00 RDV à la place de la halle au beurre LA CARNEILLE

Athis-Val de Rouvre Orne Athis-Val de Rouvre Balade riche en commentaires historiques dans le charmant village de La Carneille et dans les chemins de la commune avec Claude Guibout et Josine Stiker-Mougeolle. Circuit d’10,5 km. Sur Inscription (places limitées à 6 personnes) Balade riche en commentaires historiques dans le charmant village de La Carneille et dans les chemins de la commune avec Claude Guibout et Josine Stiker-Mougeolle. Circuit d’10,5 km. Sur Inscription (places limitées à 6 personnes) roche-doetre@flers-agglo.fr +33 2 31 59 13 13 https://www.flerstourisme.fr/ Balade riche en commentaires historiques dans le charmant village de La Carneille et dans les chemins de la commune avec Claude Guibout et Josine Stiker-Mougeolle. Circuit d’10,5 km. Sur Inscription (places limitées à 6 personnes) RDV à la place de la halle au beurre LA CARNEILLE Athis-Val de Rouvre

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre, Orne Autres Lieu Athis-Val de Rouvre Adresse RDV à la place de la halle au beurre LA CARNEILLE Ville Athis-Val de Rouvre lieuville RDV à la place de la halle au beurre LA CARNEILLE Athis-Val de Rouvre

Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/athis-val-de-rouvre/