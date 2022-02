La balade carbonique Alès Alès AlèsAlès Catégories d’évènement: Alès

Alès Gard Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Alès Gard Alès A l’occasion d’une déambulation en pleine nature, partez sur les traces du carbone: de ses origines au charbon !Un voyage dans le temps pour retracer l’histoire de l’évolution du monde végétal et des hommesavec le Centre Ornithologique du Gard (COGard).Informations pratiques:- Quand? Le Mercredi 16 Mars de 14h à 16h30- Où? à Alès au Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle- Pour qui? à partir de 9 ans- Gratuit- Inscriptions auprès du CPIE (Centre permanent d’Initiatives pour l’Environnement) du Gard au 04 66 52 61 38 Informations COVID:Toutes les animations font l’objet d’un protocole sanitaire adapté aux mesures en vigueur.En intérieur le pass sanitaire est obligatoire. +33 4 66 52 61 38 Droits libres

