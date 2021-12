Paloma Smac de Nîmes métropole,Nîmes (30) La Bal en l’Air 4 Concert assis Paloma Smac de Nîmes métropole,Nîmes (30)

Paloma Smac de Nîmes métropole, Nîmes (30), le samedi 11 décembre à 20:00

Attention CHANGEMENT Le bal se transforme en Concert assis es musiques traditionnelles investissent à nouveau Paloma ! Des sonorités folkloriques, festives, des danses traditionnelles, de la guitare, cornemuse et accordéon… en voilà un voyage atypique, preuve vivante que la musique traditionnelle est tout sauf figée, et a bien sa place dans une salle de musiques actuelles.Trois groupes de Trad très éclectiques pour une soirée 100% bal.*Ce concert est proposé dans le cadre des Trad’session (Saison itinérante des musiques traditionnelles dans les salles de musiques actuelles de la région Occitanie). Un projet porté par Le Fil Production en partenariat avec les acteurs du territoire et le concours de la région Occitanie.* *source : événement [La Bal en l’Air 4 Concert assis](https://agendatrad.org/e/34813) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

15/12 € prévente 12/9€

avec Bal Cance Courtial, Cameleo et Petit Piment Paloma Smac de Nîmes métropole,Nîmes (30) 250 chemin de l’aérodrome Paloma Smac de Nîmes métropole, 30000 Nîmes, France

2021-12-11T20:00:00 2021-12-11T00:00:00

