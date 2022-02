La Bajon : Extraterrienne – Nouveau spectacle en rodage Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Représentations du 15 au 19 février 2022 à 20h30

28 € 

One woman show. « La Bajon – Cosmo… quoi ? », « Extraterrienne » le nouveau spectacle de La Bajon. À peine assis dans la salle, vous faites déjà partie des meilleures personnes de l'humanité, sélectionnées pour pérenniser l'espèce humaine à travers l'univers. Dans quelques minutes nous décollerons pour Mars.Mais avant de partir, n'a-t-on a rien oublié ? La Terre est-elle complètement foutue ? A-t-on vraiment tout essayé ?La Bajon se donne moins de deux heures pour rembourser la dette mondiale, supprimer la famine, reloger les sdf, dépolluer la terre, rétablir la paix dans le monde et faire disparaitre votre cellulite. Vous ressortirez de ce spectacle plus intelligent, maintenant si vous ne souhaitez pas évoluer, libre à vous d'aller voir la concurrence. 

Compagnie du Café-Théâtre, Nantes

