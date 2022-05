La Bajon

2022-05-22 – 2022-05-22 32 32 À peine assis dans la salle, vous faites déjà partie des meilleures personnes de l’humanité, sélectionnées pour pérenniser l’espèce humaine à travers l’univers. Dans quelques minutes, nous décollerons pour Mars. Mais avant de partir, n’a-t-on a rien oublié ? La terre est-elle complètement foutue ? A-t-on vraiment tout essayé ? La Bajon se donne moins de deux heures pour rembourser la dette mondiale, supprimer la famine, reloger les SDF, dépolluer la terre, rétablir la paix dans le monde et faire disparaitre votre cellulite.



La Bajon – "Extraterrienne – Cosmo quoi ?" – A retrouver sur scène de l'Espace Julien le 22 mai. https://www.espace-julien.com/fr/agenda/programmation/id-1580-la-bajon À peine assis dans la salle, vous faites déjà partie des meilleures personnes de l'humanité, sélectionnées pour pérenniser l'espèce humaine à travers l'univers. Dans quelques minutes, nous décollerons pour Mars. Mais avant de partir, n'a-t-on a rien oublié ? La terre est-elle complètement foutue ? A-t-on vraiment tout essayé ? La Bajon se donne moins de deux heures pour rembourser la dette mondiale, supprimer la famine, reloger les SDF, dépolluer la terre, rétablir la paix dans le monde et faire disparaitre votre cellulite.

#onestlarge



