lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 20h

gratuit

Rendez-vous pour des activités aquatiques et estivales au centre sportif Léo Lagrange dans le 12e arrondissement entre le 10 juillet et le 22 août 2021. De nombreuses activités sportives, aquatiques, culturelles et ludiques sont proposées gratuitement dans ce centre sportif, tous les jours. Les enfants de moins de 10 ans sont obligatoirement accompagnés d’un adulte. Le port du masque est obligatoire jusqu’à la sortie des cabines. La distanciation sociale et les gestes barrières doivent également être respectés. D’autres activités, s’adressant à des publics variés, sont également proposées chaque jour, dans la limite des places disponibles : vélo ; basket-ball ; football ; volley-ball ; tennis-ballon ; hockey ; marche nordique ; pétanque ; tennis ; tennis de table ; renforcement musculaire ; course d’orientation… Pour connaître précisément le programme de ces activités, vous pouvez vous présenter sur place. TOUT PARIS PLAGES Événements -> Événement sportif Stade Léo Lagrange 68 boulevard poniatowski Paris 75012

