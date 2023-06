Peines d’amour perdues comédie de Shakespeare La Baignade La Celle-Dunoise, 12 août 2023, La Celle-Dunoise.

L’association Possum présente Peines d’amours perdues, une comédie de Shakespeare, traduction de Jean-Michel Deprats, à La Baignade (plage au bord de Creuse) de La Celle Dunoise le 12 aout 2023 à 18h, en libre participation. La séduction est le point essentiel de l’histoire romanesque de ceux qui deviendront Henri IV et la reine Margot. Hommes et femmes y sont traités sur un pied d’égalité.

En cas de pluie, repli au centre équestre Le Paradis de Pablo à La Celle Dunoise

Mise en scène : Emmanuel Landier & Jean Boissery

Avec : Quentin Alberts, Roxane Best, Jean Boissery, Laurette Courrègelongue, Mario de Miguel Conde, Catherine Desbois, Pierre Duguet, Christine Dumont-Dayot, Jules Lanzaro, Lou Laporta-Boin, Sylvie Legeindre, Marin Moulinard, Léa Nolleau

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T18:00:00+02:00 – 2023-08-12T21:00:00+02:00

©Possum