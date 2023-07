Lectures à La Baignade La Baignade La Celle-Dunoise, 13 juillet 2023, La Celle-Dunoise.

Lectures à La Baignade 13 juillet – 24 août, les jeudis La Baignade En libre participation

Les Lectures à La Baignade, rendez-vous estival depuis 2021, tous les jeudi à 18h30 du 13 juillet au 24 aout 2023, un.e artiste, une oeuvre tout public, une date. Les lectures se font à la plage au bord de la Creuse à La Celle Dunoise pour toucher un public d’habitués et de néophytes des plus petits aux plus grands. Programmation en cours…

En cas de pluie, repli à La Maison d’Icelle, tiers lieu de La Celle Dunoise.

La Baignade La Baignade 238000 La Celle Dunoise La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T18:30:00+02:00 – 2023-07-13T19:30:00+02:00

2023-08-24T18:30:00+02:00 – 2023-08-24T19:00:00+02:00

©Possum