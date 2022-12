La Baignade des Otaries Fouesnant, 30 décembre 2022, Fouesnant .

La Baignade des Otaries

2022-12-30 15:00:00 – 2022-12-30

Quand ? Vendredi 30 décembre 2022

Où ? Rassemblement des baigneurs au Centre Nautique-Fouesnant Cornouaille au Cap-Coz à partir de 13h30 puis «grand bain » à 15h00 sur la Plage du Cap-Coz.

Qui ? Tous ceux qui veulent, de 7 ans à 107 ans (et plus)!

La 17ème édition de cette célèbre baignade reprend du service après 2 années de restriction sanitaire : les joyeux baigneurs auront donc eu le temps de préparer leur plus belle tenue pour profiter de ce dernier « bain de mer » de l’année, toujours vivifiant!

En bikini pour les plus courageux, en combi pour les plus frileux ou paré d’un costume de bain festif pour les plus fantaisistes, rejoignez ces gais lurons & participez à ce moment unique à la fois très convivial et familial !

La dernière édition 2019 a réuni 548 baigneurs et ce sont près de 1300€ qui ont été récoltés au profit de la SNSM. Seuls mots d’ordre pour cette nouvelle édition 2022 : continuer à soutenir la SNSM et s’amuser !

Depuis le Centre Nautique, départ du défilé des Otaries au son du Bagad Bro Foen pour rejoindre la plage.

Infos pratiques :

– Baignade gratuite & inscriptions sur place au Centre Nautique de Fouesnant-Cornouaille (distribution de bracelets) ; tous ceux qui le souhaitent sont invités à faire un don au profit de la SNSM.

– Durée maximale de la baignade : 15 minutes pour éviter tout risque

– Surveillance assurée par les plongeurs d’Actisub et la présence des vedettes de la SNSM.

– 1 Boisson chaude offerte à chaque baigneur en échange de son bracelet : après l’effort, le réconfort !

