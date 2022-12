La baignade des bigoudènes Guilvinec Guilvinec Guilvinec Catégories d’évènement: Finistère

La baignade des bigoudènes Guilvinec, 8 janvier 2023, Guilvinec

2023-01-08 11:30:00 – 2023-01-08

Finistère Guilvinec Les Bigoudènes se jetteront à l’eau sur la plage de la Grève-Blanche.

En maillots, combinaisons et/ou déguisements ainsi qu’une bonne santé sont bienvenus pour commencer l’année du bon pied, sous la surveillance de la SNSM local et Aqua Zen.

Des dons pour la SNSM seront possibles. +33 6 33 87 75 12 Rue Jules Guesde Plage de la grève blanche Guilvinec

