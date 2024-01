CHRISTINE BERROU LA BAIE DES SINGES – COURNON Cournon D Auvergne, samedi 25 mai 2024.

Christine Berrou a grandi dans les années 80 et 90, époque où une fille ne devait jamais être « Trop » : trop bruyante, trop entreprenante, trop curieuse, trop ambitieuse, trop bavarde, trop revendicatrice… C’est à 40 ans, après 15 ans de scènes et d’émissions, dont quatre passées au Jamel Comedy Club et sept sur Europe 1, en passant par RTL et France 2 (mais quel palmarès boudiou!), que Christine réalise qu’elle n’a jamais été assez. Assez elle-même. Ce spectacle en a même failli s’appeler « Plus rien à foutre » et revient sur tous les aspects de la vie de femme, d’être une mère célibataire à être une femme humoriste, de ce que la fiction a voulu faire de nous de Cosette aux Princesses Disney, et puis l’amour à l’heure des applis, et puis l’écologie, et puis #metoo… Ça parle d’elle mais ça parle surtout de vous. Alors ? Êtes-vous de celles ou de ceux qui sont trop ou pas assez ?

Tarif : 19.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:33

LA BAIE DES SINGES – COURNON 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D Auvergne 63