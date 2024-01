GUILHEM MEIER / EVE RISSER LA BAIE DES SINGES – COURNON Cournon D Auvergne, jeudi 16 mai 2024.

Quand deux prodiges font discrètement appel à la Baie pour travailler en résidence, que chacun rayonne déjà d’un travail « solo » qui fait référence, et que leur objectif est de croiser ces solos dans une troisième œuvre commune, nous ne pouvons garder ça pour nous. C’est ainsi que la Baie ne peut qu’exiger sans contestation possible que le fruit de cette rencontre vous soit présenté lors d’un concert unique. Eve Risser, pianiste jazz mainte fois primée, s’est éprise de musique contemporaine voire expérimentale dans laquelle elle peut faire vivre sans réserve son besoin plus que vital d’improvisation. Guilhem Meier est cet hyper-créatif moteur de tant de projets, batteur à l’imaginaire aussi précis qu’imprévisible. Ces deux « solos croisés » accoucheront sous nos yeux d’un « solo à deux », à l’énergie multipliée, dont on peut supposer de la puissance sans avoir idée de l’exposant.

Tarif : 9.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-05-16 à 20:33

LA BAIE DES SINGES – COURNON 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D Auvergne 63