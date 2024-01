PINCE OREILLES 2 LA BAIE DES SINGES – COURNON Cournon D Auvergne, samedi 4 mai 2024.

Essor et Chute (de notre civilisation) est la bande originale du film (fictif) retraçant l’histoire humaine depuis l’exode rural qui acte le départ des champs et la naissance du capitalisme. La musique suit les différentes industrialisations, guerres, crises… jusqu’aux différentes chutes de la biodiversité, des réserves d’hydrocarbures et de la démographie, puis le retour au 100% renouvelable . Romain Baret : guitare, chant, compositionFanny Ménégoz : flûtesÉric Prost : saxophone ténorMichel Molines : contrebasse, basseElvire Jouve : batterieRomain Bouez : lumièresAnne Quillier(Watchdog, Blast) présente Hirsute, pour un set acoustique, une écriture sauvage et farouche, tumultueuse et poétique. Chaque composition est une petite histoire dans laquelle on peut se réfugier pour faire ce que l’on veut. Les musiciens transgressent les frontières stylistiques, jouent, s’observent, dialoguent, prennent des risques et ne se donnent aucune limite dans un univers sonore en perpétuelle évolution.Anne Quillier : piano, compositionsGuillaume Bertrand : batteriePierre Horckmans : clarinette basseMichel Molines : contrebasseDamien Sabatier : saxophone baryton

Tarif : 11.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-05-04 à 20:33

LA BAIE DES SINGES – COURNON 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D Auvergne 63