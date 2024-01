FRED FROMET LA BAIE DES SINGES – COURNON Cournon D Auvergne, vendredi 3 mai 2024.

Moqueurs envers les chanteurs, les frimeurs, les rappeurs, les pleurnicheurs, les rockeurs, les magouilleurs, les teufeurs, les pollueurs, les chuchoteurs, les aboyeurs, les serial-killers, les enfants de choeur, les rimes en -eurs, et ta sœur !Révélé au grand public par sa chanson d’actualité hebdomadaire sur France inter, Fred n’épargne rien ni personne, et, même s’ils font systématiquement rire et/ou grincer des dents, tous ses textes recèlent un véritable fond.Devenu habitué de La Baie des Singes où une chambre porte son nom, Fred est l’un des esprits les plus caustiques de la chanson française, armé d’un second degré décapant et finalement essentiel.

Tarif : 24.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-05-03 à 20:33

LA BAIE DES SINGES – COURNON 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D Auvergne 63