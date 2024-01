ARNAUD MAILLARD LA BAIE DES SINGES – COURNON Cournon D Auvergne, jeudi 11 avril 2024.

« Arnaud Maillard sait raconter les histoires. Et celle-ci est d’autant plus rocambolesque qu’elle est vraie ! Arnaud nous embarque au cœur d’une tournée hallucinante, celle d’une troupe qui décide de voyager à pied et relève le défi d’y interpréter tous les personnages. Cette aventure à l’image d’un parcours initiatique, révèle avec un humour désopilant, les joies et les absurdités du métier d’acteur, mais soulève aussi la question du rôle de l’artiste dans notre société. Ce seul en scène est un hommage à la vie d’artiste, et à ce qu’ils sont prêts à affronter par amour pour leur art, pour le meilleur… ou pour le pire ! » C’est Mathilda May qui le dit et c’est tellement bien dit qu’il n’y a rien à ajouter.

Tarif : 19.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-11 à 20:33

Réservez votre billet ici

LA BAIE DES SINGES – COURNON 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D Auvergne 63