DIDIER SUPER LA BAIE DES SINGES – COURNON Cournon D Auvergne, samedi 6 avril 2024.

Didier est un habitué de la maison et c’est toujours bon de retourner aux fondamentaux. Jusque-là, le monde était divisé quant au talent de Didier : certains voulaient le faire interdire quand d’autres voulaient le faire rembourser par la sécurité sociale. Après 5 albums, 1 BD, une centaine de vidéos et 6 spectacles, on peut dire qu’il avait raison de ne pas se soucier des querelles de chapelle. Mais bon , la sagesse l’attrapant, Didier a fait un effort pour devenir l’égérie de toutes et tous. Il a sillonné durant des mois les caves, les clubs et les galas d’humour en spectateur lambda pour comprendre le succès de tous ces maîtres de la vanne qui sillonnent les routes de France et surtout la capitale. Il a l’air d’avoir compris… ce qu’il a bien voulu comprendre…

Tarif : 19.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:33

LA BAIE DES SINGES – COURNON 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D Auvergne 63