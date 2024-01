MELODIE FONTAINE LA BAIE DES SINGES – COURNON Cournon D Auvergne, vendredi 22 mars 2024.

Ce spectacle, qui mêle brillamment stand-up et one-woman-show, est un petit bijou féroce, cru, ultra-culotté, moderne et terriblement drôle. Armée de sa voix rauque, de sa gouaille et de son immense talent de comédienne, cette trentenaire d’origine ch’ti se livre sans chichis ni tabous, alternant souvenirs de moments de « lose » extrême (notamment son accouchement) et personnages à la fois burlesques et d’une géniale médiocrité. Sans jamais avoir honte ni peur du ridicule, Mélodie Fontaine ose tout dans cette ode à l’inracontable et aux « monstres » attendrissants qui jalonnent nos vies à tous. Une claque salutaire et rafraîchissante.

Tarif : 19.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:33

LA BAIE DES SINGES – COURNON 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D Auvergne 63