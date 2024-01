JOSEPHINE / NEW FLY LA BAIE DES SINGES – COURNON Cournon D Auvergne, samedi 16 mars 2024.

Le trio Joséphine fait hommage à l’un des musicien les plus important du 20ème siècle. Louis Armstrong l’homme qui a tout joué, Louis Armstrong, le jeune musicien généreux et fougueux qui a fait d’un folklore afro américain un courant musical populaire et universel, Louis Armstrong l’homme qui incarne une certaine image de la liberté musicale en développant l’improvisation et le scat. Florent Briqué : trompette, bugleFederico Casagrande : guitareAdrien Chennebault : batterieNew Fly sort son troisième album. Le second, « Free revolution zone », paru sur le prestigieux label européen FRESHSOUND RECORDS, est « REVELATION ! » Jazz Magazine, « REVELATION » Jazz UK Journal. La musique de New Fly est résolument tournée vers la modernité empruntant les influences du jazz actuel (Ambrose Akinmusire, Wallace Roney, Roy Hargrove…) tout en s’ouvrant par petites touches aux styles urbains (hip hop, krunk, soul).Julien Bertrand : trompette, bugleLiam Szymonik : sax altoEtienne Deconfin : piano, RhodesFrancois Gallix : contrebasseArthur Declercq : batterie

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:33

Réservez votre billet ici

LA BAIE DES SINGES – COURNON 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D Auvergne 63