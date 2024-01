ESTELLE JACQUES / GRIO – ESTELLE JACQUES /GRIO LA BAIE DES SINGES – COURNON Cournon D Auvergne, 8 mars 2024, Cournon D Auvergne.

Estelle Jacques compose en ayant toujours à l’esprit une direction artistique globale. Chaque accord est conçu comme un ensemble organique. Avec PiaNo Format, elle emmène l’auditeur dans un monde où tout format préconçu et toute règle préétablie sont bannis comme le suggère le titre, où l’imagination et le rêve ont libre cours. Embarquez avec Estelle, au pays des merveilles. Plus qu’un sigle ou qu’un vocable qui n’aurait pas trouvé sa fin, GRIO tient en un seul mot plein de sens et de sons pour Grand Impérial Orchestra. « Supergroupe » de jazz aux lignes d’horizons illimitées, il rassemble des baroudeurs des musiques libérées, unis tout autant par l’amitié que par le sacro-saint groove atemporel. Dans l’improvisation qui s’épanouit sur le chemin tracé par ces compositeurs aux sources d’inspiration azimutées, on retrouve les énergies puissantes et complexes de glorieux aînés du jazz contemporain…

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:33

LA BAIE DES SINGES – COURNON 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D Auvergne 63