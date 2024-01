LILIA BENCHABANE LA BAIE DES SINGES – COURNON Cournon D Auvergne, 7 mars 2024, Cournon D Auvergne.

Spectacle déconseillé aux jeunes de moins de 14 ansPour plus d’e´quite´s plein tarif pour les handicape´s. Presque aveugle, albinos mais canon… C’est la vision d’une fille, qui ne voit pas.C’est le re´cit d’une vie qui ne ressemble a` aucune autre. On serait tenté de pleurer, de se bercer dans la compassion blablabla… Dommage, Lilia est intelligente et drôle ! Lilia puise dans ses galères du quotidien pour trouver l’inspiration et offrir un spectacle savoureusement caustique. Elle passe toutes ses expériences en revue, avec une autodérision spectaculaire qui fait déjà sa renommée. Son one-woman-show décapant, « méchant » mais pas trop, n’épargne personne, à commencer par les spectateurs handicapés. Autre chose : Lilia est e´galement chroniqueuse dans La Bande Originale, l’ e´mission de Nagui sur France Inte.

