ANTOINE BACHEROT 4ET LA BAIE DES SINGES – COURNON Cournon D Auvergne, 15 février 2024, Cournon D Auvergne.

Le Corium se définit comme une fusion incontrôlable des différents éléments du cœur. Cet alliage surchauffé et hautement radioactif n’est pas ici le résultat d’un accident nucléaire, mais d’un processus de création musicale.A l’issue d’un parcours initiatique qui l’a notamment mené à jouer et enregistrer en trio avec James Cammack, ou encore en solo aux États-Unis où il a été récemment primé, Antoine Bacherot exprime aujourd’hui avec cette nouvelle formation sa vision artistique la plus personnelle.Le quartet présentera son premier album, répertoire constitué de rythmes originaux et de mélodies au plus proche du chant, parfois de l’invocation ; comme pour faire émerger et danser au-delà de la musique un esprit de la communauté, entité mystérieuse et évanescente sans cesse remodelée par les couleurs et les énergies qui la soutiennent.Antoine Bacherot : piano, compositionGaspard Baradel : saxophonesMarcel Bottaro : contrebasseJosselin Hazard : batterie, flûte cambodgienne

Tarif : 9.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:33

Réservez votre billet ici

LA BAIE DES SINGES – COURNON 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D Auvergne 63