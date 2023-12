LUC GUIOL LA BAIE DES SINGES – COURNON Cournon D Auvergne, 8 février 2024, Cournon D Auvergne.

Il y a l’humour noir, et il y a le théâtre de Luc Guiol. Absurde, loufoque, sans gants et ça fait beaucoup de bien. C’est l’histoire d’un individu qui s’oblige à sortir de lui-même. Pour réfléchir sur sa propre condition, il doit partir de “c’est quoi ma vie”? C’est une question qu’on se pose tous, à priori vers la quarantaine mais ce n’est pas si précis… De là, il essaie de comprendre le lien possible entre sa vie à lui tout seul par rapport à… la totalité de l’univers. C’est donc une quête mentale, philosophique, qui se fait en scène, en présence de gens qui l’observent. Autre chose : Luc tente sans relâche de faire accepter une page Wikipédia au titre de « personnalité anonyme préférée des Français »

Tarif : 19.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:33

LA BAIE DES SINGES – COURNON 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D Auvergne 63