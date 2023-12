PINCE OREILLE 1 LA BAIE DES SINGES – COURNON Cournon D Auvergne, 3 février 2024, Cournon D Auvergne.

Les géants terrestres sont inspirés du livre de Peter Wohlleben « La Vie Secrète des Arbres ». Un cri d’amour pour les arbres, ces êtres précieux, fascinants et indispensables à l’équilibre du vivant.Ce quatuor est le fruit de la curiosité d’aller se confronter à un instrumentarium inconnu, d’un trio composé de personnalités prêtes à expérimenter, corriger et s’adapter, de s’approprier la musique et de créer un son de quatuor, une unité et une symbiose.Anne Quillier : claviers, compositionsClotilde Fleury : violonFany Fresard : violonAnaïs Pin : violoncelleOursin c’est la fin des êtres circulaires, feuilles d’arbres futuro-féodales, joies éblouies de fugaces inquiétudes, présences spectrales bercées par la houle au moment de passer la crête. Les ombres jouent à consoler les êtresOursin croise les langages, défriche les sentiers pour construire une musique atypique mêlant la viole de gambe de Boris Cassone, la clarinette basse de Pierre Horckmans et le violoncelle de Colin Delzant aux claviers tous acabits de la pianiste Anne Quillier.

