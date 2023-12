KARINE DUBERNET LA BAIE DES SINGES – COURNON Cournon D Auvergne, 2 février 2024, Cournon D Auvergne.

Les politiques nous manipulent avec la connivence des médias pour servir leurs propres intérêts : beaucoup de gens en ont vaguement l’intuition, mais personne n’ose regarder la vérité en face.Comment arrivent-t-ils à maintenir la population aussi facilement dans la servitude volontaire ? Grâce à une arme secrète : la poudre de Perlimpimpin ! Qui nous fait tout gober, tout accepter et tout oublier. Et si le meilleur contrepoison était d’en rire ?Troisième passage à La Baie des Singes avec un nouveaux spectacle que l’on sait intelligent et déjanté, tout comme le premier et en plus ce coup-ci, c’est engagé !

Tarif : 19.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 20:33

Réservez votre billet ici

LA BAIE DES SINGES – COURNON 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D Auvergne 63