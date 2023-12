MEAJAM /ALFIO ORIGLIO LA BAIE DES SINGES – COURNON Cournon D Auvergne, 20 janvier 2024, Cournon D Auvergne.

MaejamNouvel album « Utopia »Les compositions du pianiste Xavier Faro puisent dans de multiples références : le cinéma pour les plans larges, la soul et le jazz funk pour les grooves chaleureux, le rock et la musique électronique pour la fraîcheur des idées. Le quartet questionne dans ce nouveau répertoire, de manière brute et urgente, la place de l’humanité sur notre planète. Sa singularité ou son inconscience. Un chant lyrique et spirituel qui se veut plein d’espoir. Xavier Faro : Piano et compositionsAlain Angeli : Saxophones ténor et sopranoFabrice Camboulive : ContrebasseLaurent Meyer : Batterie Alfio OriglioHuman FlowReconnu par ses pairs comme l’un des plus grands pianistes de jazz de la scène française, est avant tout guidé par la passion. Il collabore avec des artistes incontournables : Sting, Salif Keïta, ManuKatché, André Ceccarelli, Stacey Kent, Gregory Porter, Didier Lockwood, Bobby McFerrin… Human flow est l’illustration de la mise en commun des flux de ces cinq musiciens exceptionnels réunis dans une formation atypique.Alfio Origlio piano, claviersFleur Worku, chant, violonAlem, beatboxNoé Reine, guitareZaza Desiderio, batterie

