Pointe de l’Aiguillon, le samedi 21 mai à 14:00

Venez fêtez la nature à la Pointe de l’Aiguillon ! A l’occasion de la Fête de la nature et de l’événement Pays de la Loire Grandeur nature, venez à la Pointe de l’Aiguillon pour admirer la Gorgebleue à miroir, le Gravelot à collier interrompu et tant d’autres, en pleine période de reproduction.

Gratuit. Inscription obligatoire

Réserve naturelle de la baie de l'aiguillon – Pays de la Loire Grandeur Nature

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T16:30:00

