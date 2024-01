La Bagarre Booking #18 : CUCAMARAS + BADTIME + SCROUNGE L’international Paris, mardi 9 avril 2024.

Le mardi 09 avril 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 10 EUR

La Bagarre Booking présente:

CUCAMARAS (Post-punk, Nottingham)

Pour les fans de Fontaines D.C., Parquet Courts et Car Seat Headrest.

Tous les ingrédients sont là: une voix blanche, glaciale et sombre à la fois qui déclame plus qu’elle ne chante ; des guitares aiguisées comme des coutelas qui découpent tout; une basse ronflante et trépidante et une batterie discrète mais bien présente, qui fait parfaitement son travail de rythmique. Le tout joué à une vitesse au-delà de la limite autorisée.

Le groupe est composé de Josh Hart, Olly Bowley, Dan McGrath et Joe Newton.

Our fav’ song : https://www.youtube.com/watch?v=I7chZad2MJo

BADTIME (Synth-punk, Amsterdam)

Le groupe est né en 2020 d’une collaboration en arts visuels entre Kevin Schuit et Ioana Ciora. Ce qui peut être considéré comme la bande originale de leurs dessins est sinistre et sombre mais énergique et dansant, incorporant des rythmes de batterie électroniques, des lignes de basse palpitantes, des synthés hypnotiques et des guitares punk entraînantes.

https://badtime.bandcamp.com

https://www.instagram.com/badtimebadtimebadtime/

SCROUNGE (Post-punk, UK)

Groupe londonien explosif. Armé simplement d’une guitare, d’une batterie et de micros, le duo utilise des sons indie, noise, punk et post-punk audacieux combinés à des paroles stimulantes et stimulantes pour créer des disques absolument puissants.

Composé de Lucy Alexander et Luke Cartledge.

https://helloscrounge.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/helloscrounge/?hl=fr

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://www.helloasso.com/associations/la-bagarre/evenements/cucamaras-scrounge-badtime

